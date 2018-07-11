Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские коллекторские агентства в 2019 году получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на близкий к Центробанку источник и двух знакомых с ситуацией представителей банков.

"Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда же банки начали сбор биометрических параметров (изображений лица и голосовых слепков) в своих отделениях. Коллекторам предоставят доступ к ЕБС в следующем году для проверки должников, рассказал "Известиям" близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили два представителя банков, знакомых с ситуацией", - говорится в публикации.

Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании, уточнил источник газеты. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по ЕБС, поясняется в статье.

По словам опрошенных изданием экспертов, новация необходима для упрощения процесса идентификации должника, снижения психологического дискомфорта при коммуникациях и исключения ошибочных взысканий у добросовестных граждан.

В Федеральной службе судебных приставов и Центробанке не ответили на запросы газеты о получении коллекторами доступа к биометрии россиян, сообщают "Известия".