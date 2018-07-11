Строительство трассы "Таврида" в Крыму приостановили из-за карстовой пещеры

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Строительство федеральной трассы "Таврида" на участке возле поселка Зуя Белогорской районе Крыма приостановлено в связи с тем, что рабочие наткнулись на крупную пещеру, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"В ходе работ была обнаружена карстовая пещера, самая большая в предгорном Крыму. Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

Глава республики сообщил, что поручил создать комиссию, которая будет исследовать найденную в центральном Крыму пещеру.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, длина шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Рабочее движение на первой очереди дороги - по двум полосам от Керчи до Симферополя - откроется в декабре 2018 года, вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года.