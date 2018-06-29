Неразграбленный некрополь II-IV веков нашли в Крыму

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Археологи нашли нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры при раскопках близ Севастополя - в районе, через который пройдет федеральная трасса "Таврида", сообщил Институт археологии Российской академии наук в пятницу.

Некрополь получил название "Фронтовое 3" по наименованию ближайшего поселка.

"Находка была огромной удачей, потому что в этом регионе Крыма предыдущие раскопки аналогичных памятников проводились в основном в 1960-1970 годах. К сожалению, эти могильники тогда не были в достаточной мере исследованы, и к настоящему времени полностью разграблены", - отмечают археологи.

Теперь же ученые получили возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне. "История поздних скифов интересна не только сама по себе, но и тем, что она показывает, как античная культура влияла на варваров и как они влияли на нее, как волны миграций накатывались одна за другой, перемешивая и переплетая местные народы. Не все детали этих процессов еще ясны, и пролить на них свет могут только масштабные и тщательные раскопки. Именно поэтому так важно изучение могильника", - приводит институт слова руководителя крымской экспедиции, доктора исторических наук Сергея Внукова.

Ранние погребения некрополя датируются концом II - первой половиной III века нашей эры. Большинство представляют собой подбойные могилы, которые состоят из вертикального входного "колодца" и погребальной камеры, устроенной в одной из стенок. Женские захоронения отличаются от мужских набором предметов. "Если в женских погребениях больше украшений: бус, браслетов, серег, часто находят стеклянные флаконы, пряслица от веретен, и нет оружия, то в мужских захоронениях нет серег и колец (только иногда встречаются крупные перстни и единичные и крупные бусы), зато может быть оружие и конская узда", - говорится в пресс-релизе.

Так, в одном из захоронений археологи обнаружили около головы усопшей кувшин, стеклянный бальзамарий (флакон для благовоний), амфору, нож, на груди - ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус, а под ключицей - три золотых лавровых листа (вероятно, от греческого золотого погребального венка). Также в захоронении найдены стеклянный бисер, которым когда-то была расшита одежда, две застежки-фибулы и две пряжки, стеклянная кружка, а рядом - кольца и пряжки от ремня.

Среди находок в ранних погребениях выделяются перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Ближайшие аналоги ей были найдены в некрополе Херсонеса. В поздних мужских погребениях найдено оружие: мечи, кинжалы, в одном из могил был обнаружен боевой топор. При раскопках также были найдены греческая краснолаковая посуда, стеклянные кувшины, множество пряжек и фибул - металлических застежек для одежды II - IV веков.

Трасса "Таврида" пройдет от Керчи до Севастополя, длина шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Генподрядчиком является АО "ВАД". Рабочее движение на первой очереди дороги - по двум полосам от Керчи до Симферополя - откроется в декабре 2018 года. Вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года.