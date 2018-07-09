Секретарь Совбеза РФ заявил о возможности дестабилизации в Крыму

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил о возможности дестабилизации ситуации в Крыму.

"Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняются",- сказал Патрушев на совещании в понедельник.

"Они, прежде всего, связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и, особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединение с Россией",- отметил секретарь Совбеза РФ.

Он также сообщил, что радикально настроенные лидеры меджлиса крымского-татарского народа, находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов.

По словам Патрушева, потенциально опасные объекты в Крыму защищены от возможных терактов не в полной мере. Он отметил, что недостаточная финансированность не позволяет властям использовать комплексы "Безопасный город" для защиты мест массового пребывания людей в Крыму.

В то же время Патрушев отметил, что властями активно ведется работа по обеспечению межнационального согласия, удовлетворению этнокультурных и социальных потребностей жителей Крымского полуострова.