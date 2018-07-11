Обыски прошли на заводах по производству минеральных вод "Рычал су" и "Мевер"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели накануне обыски на заводах по производству минеральных вод в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, обыски и выемки документов проводились в минувший вторник на ОАО "Завод минеральных вод Рычал су" и ОАО "Завод минеральных вод Мевер".

Как пояснил собеседник агентства, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов на крупную сумму в 2016 году. При этом он добавил, что бенефициаром обоих юрлиц являлся экс-мэр Дербента Имам Яралиев.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.