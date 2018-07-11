Двоих сбежавших из красноярской колонии заключенных поймали в Челябинске и Красноярске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Красноярскому краю задержали двоих из трех заключенных, совершивших побег из колонии-поселения в поселке Миндерла, сообщает пресс-служба ведомства.

"Осужденного Вячеслава Стецика, 1955 года рождения, сотрудники ГУФСИН задержали в Красноярске. Второго сбежавшего из колонии - осужденного Валерия Бойко, 1988 года рождения, обнаружили в Челябинске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба беглеца были осуждены за угон. Розыск осужденного за кражу и также сбежавшего из колонии в Миндерле Сергея Жилина, 1975 года рождения, продолжается.

Ранее сообщалось, что 1 июля в колонии-поселении в поселке Миндерла во время дневного обхода сотрудники охраны не обнаружили троих заключенных, был объявлен розыск.

5 июля стало известно о побеге из колонии-поселения в Минусинске Максим Бородулина, 1988 года рождения, осужденного за грабеж и разбой. Позднее он сдался самостоятельно.