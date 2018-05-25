Источник сообщил об аресте бывшего топ-менеджера "Спецстроя" по обвинению в коррупции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший первый замглавы упраздненного Федерального агентства специального строительства ("Спецстрой России") Александр Мордовец арестован по обвинению в коррупции при финальном строительстве космодрома "Восточный". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Хамовнический суд Москвы в минувший четверг удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мордовца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сказал собеседник агентства.

По его словам, Мордовцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3, статьи 285 УК РФ).

Как установили следователи, занимая должность первого заместителя директора "Спецстроя" и руководителя штаба строительства космодрома "Восточный", Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приемки работ, которые на самом деле не производились либо были выполнены не в полном объеме, сказал источник.

Он добавил, что уголовное дело в отношении Мордовца было возбуждено по материалам ФСБ.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.

Статья 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Возведение космодрома "Восточный" сопровождала череда скандалов, связанных с крупными хищениями денежных средств, выделенных на строительство, и уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников, которым вменялись эти преступления.

О ликвидации "Спецстроя России" сообщил в конце 2016 года глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Спецстрой России" упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов министерства обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Газета "Коммерсантъ" осенью 2017 года сообщала , что из пяти руководителей упраздненного "Спецстроя" на новую работу устроился только Мордовец - он перешел на работу в один из институтов Минстроя.