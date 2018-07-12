Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Самолет Superjet-100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Летчики-испытатели осуществляли облет самолета после проведенного ряда работ. Перед посадкой доложили о невыходе правой стойки шасси, было принято решение садиться в аварийном режиме", - сказал источник.

Взлетно-посадочная полоса предварительно была покрыта пеной во избежание возгорания самолета. "Самолет приземлился на запененную полосу без правой стойки шасси, перед приземлением она так и не вышла. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было", - сказал источник.

Самолет относится к экспериментальной авиации и не принадлежит ни одной из авиакомпаний.

По информации собеседника агентства, аэродром Раменское закрыт, также самолеты пока не принимает аэропорт "Жуковский".

Как отмечается в сообщении АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель самолета), Superjet выполнял на подмосковном аэродроме ЛИИ им. Громова испытания по оценке аэродинамических характеристик с законцовками крыла.

"После завершения запланированной программы полета при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси. После выработки топлива посадка была выполнена благополучно на специально подготовленную полосу. На борту находилось три человека: летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра - никто не пострадал. Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются", - отметили в ГСС.

Как указывают в компании, пилотировал самолет заместитель начальника летной службы - летчик-испытатель, имеющий общий налет 11,4 тыс. часов, из них на испытаниях более 1,6 тыс. часов. На SSJ-100 его общий налет составляет 3,4 тыс. часов. Самолет SSJ-100 с заводским номером 95032 был произведен в феврале 2013 года. Налет борта с момента ввода в эксплуатацию составляет 535 летных часов за 294 испытательных полета.