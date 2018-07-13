Семь человек пострадали при взрыве на компрессорной станции "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в ремонтном цехе компрессорной станции "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор, есть пострадавшие, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Сообщение поступило в 8:08 по местному времени. Есть пострадавшие", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" источник в департаменте здравоохранения региона, семь человек пострадали при хлопке на предприятии в ХМАО.

"Рабочие на Винторском месторождении производили замену аккумуляторной батареи. По неустановленной причине она взорвалась. Семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один - средней тяжести. Остальным оказана помощь по наряду "скорой" на месте", - сказал источник.

В приемном отделении Лянторской городской больницы агентству сообщили, что после инцидента на компрессорной станции "Сургутнефтегаза" к ним доставлены семь человек. "К нам поступило семь человек, двое в реанимации. Об их состоянии информацию пока дать не можем, идет операция", - сказали в приемном отделении. Еще двое пострадавших проходят лечение амбулаторно, трое - в стационаре.

Как подтвердили агентству "Интерфакс" на станции скорой помощи Лянтора (ХМАО), всего пострадали семь человек. "Четыре человека были доставлены в больницу "скорой", еще трое обратились сами. У них сочетанные травмы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двое направлены в хирургическое отделение. Один доставлен в травмцентр в Сургуте, один перенаправлен в поликлинику на амбулаторное, еще один находится в приемном отделении", - сказал собеседник агентства. По его словам, погибших нет.