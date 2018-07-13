В России Украинские диверсанты в Крыму

Гражданина Украины Панова осудили на 8 лет за подготовку диверсий в Крыму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на Крымском полуострове летом 2016 года, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

ВС Крыма зачел в этот срок около двух лет, который украинец провел под стражей.

Житель Запорожской области Украины признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса России: "незаконные хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы".

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения.

Панов не признал вину.

Уроженец Энергодара Евгений Панов ранее работал водителем автобуса на Запорожской АЭС, он бывший участник АТО.

Как сообщала Федеральная служба безопасности России, 7-8 августа 2016 года ФСБ предотвратила несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

По данным ФСБ, Панов являлся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками. Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.

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Теги: Евгений Панов, Украина, Крым

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