Гражданина Украины Панова осудили на 8 лет за подготовку диверсий в Крыму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова, обвиняемого в подготовке диверсий на Крымском полуострове летом 2016 года, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

ВС Крыма зачел в этот срок около двух лет, который украинец провел под стражей.

Житель Запорожской области Украины признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса России: "незаконные хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы".

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения.

Панов не признал вину.