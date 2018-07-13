Похитители орловского бизнесмена Будагова требовали выкуп в 20 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в похищении владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова требовали за его освобождение выкуп в размере 20 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель СУ СКР по Орловской области.

"В ночь на 13 июля был осуществлен захват группы преступников на территории Тульской области. Установлено, что участники преступной группы требовали у С. Будагова за освобождение порядка 20 млн рублей. В настоящее время все они задержаны, отдельные из них уже дают признательные показания", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Орловской области сообщает, что всего по делу Будагова было задержано четверо мужчин в возрасте от 28 до 57 лет, две 36-летние женщины и один несовершеннолетний.

Как сообщалось, 10 июля неизвестные, находясь возле садоводческого товарищества, остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов и его водитель. Угрожая оружием, преступники вывезли их в район Лужковского кладбища. Затем связали водителя и оставили его в салоне автомобиля. Будагова насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

13 июля СУ СКР по Орловской области сообщило об освобождении Будагова, которого, как выяснилось, удерживали на территории Тульской области.

"В ходе тщательно спланированной и проведенной спецоперации на территории Тульской области установлено местонахождение Будагова, который в настоящее время при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тульской области освобожден. Угрозы его жизни и здоровью не имеется", - говорилось в сообщении.

Также были задержаны лица, причастные к его похищению.

Согласно информации, размещенной на сайте агрохолдинга, в его состав входят: молочный комплекс на 1200 голов дойного стада; фабрика по производству мяса птицы и репродуктор второго порядка по производству инкубационного яйца; Кромской и Глазуновский маслозаводы; Змиевский мясокомбинат; ООО "Пищевик"; ООО "Ливенский комбинат хлебопродуктов"; хлебозавод "Орелоблхлеб". Кроме того, на 30 тысячах гектарах сельскохозяйственных угодий АО "АПК "Орловская Нива" занимается выращиванием продукции растениеводства.