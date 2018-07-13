Экс-замдиректора Эрмитажа Новиков получил условный срок за хищение 30,6 млн рублей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу огласил приговор по делу о мошенничестве на 30,6 млн рублей в отношении бывшего заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова и управляющего директора компании "Балтстрой" Александра Коченова, передал корреспондент "Интерфакса".

Согласно оглашенному судьей Ириной Кирсановой приговору, суд признал Коченова и Новикова виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года условно с испытательным сроком два года. Также суд прекратил гражданский иск Эрмитажа к подсудимым.

Прокурор запросил для фигурантов по четыре года реального срока в колонии общего режима. Максимально возможное наказание для фигурантов составляло по четыре с половиной года реального лишения свободы. Адвокаты и представитель Эрмитажа просили суд назначить фигурантам наказания, не связанные с лишением свободы. Музей являлся в деле потерпевшим.

Как сообщалось, Новикову и Коченову вменили мошенническое хищение более 30 млн рублей, выделенных на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца.

Дело рассматривалось в особом порядке, обвиняемые дали признательные показания.

"Следствием установлено, что причиненный ущерб составляет 30 млн 626 тыс. рублей. Ущерб возмещен в долевом соотношении: 30 млн рублей возместил Новиков и более 600 тысяч - Коченов", - сообщила журналистам ранее адвокат Коченова Натэла Пономарева. После возмещения ущерба Эрмитаж отказался от гражданского иска к фигурантам.