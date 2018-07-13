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СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей

Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельности

СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью и изменить еще одну, чтобы выделить отдельно ответственность медицинских работников, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Предлагается введение новых статей в УК РФ: статьи 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)" и статьи 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи", изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности"", - уточнила Петренко.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Особенную часть УК РФ, направленных на совершенствование уголовного законодательства в виде введения специальной нормы, устанавливающей уголовную ответственность медицинских работников и исключающих возможность квалификации их действий по другим статьям УК РФ, таких как 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность)", - сказала Петренко, отметив, что "ни одна из этих статей не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности".

Предлагаемые изменения в отличие от действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления - медицинского работника, конкретизацию вида помощи - медицинскую, в том числе медицинских услуг, учитывают различные последствия, в связи с этим такая норма будет являться специальной по отношению к вышеуказанным общим нормам и, согласно правилам квалификации, исключит их применение к правонарушителям в сфере медицинской деятельности.

Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников, уточнили в СКР.

В ходе личных встреч председатель СКР Александр Бастрыкин и президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" (принимал участие в подготовке предложений) Леонид Рошаль договорились о создании временной межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки соответствующих предложений в УК РФ.

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Теги: СКР

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