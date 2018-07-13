Арестован бывший глава Минздрава Дагестана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кировской суд города Махачкалы отправил под арест бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" представитель суда.

"Ибрагимов решением суда арестован на десять суток до предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

Экс-министр здравоохранения Дагестана был задержан 7 июля по подозрению в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Вместе с ним были задержаны его заместитель и сотрудники отдела по госзакупкам учреждения.

9 июля Ибрагимов был отправлен под домашний арест, но в ночь на 10 июля вновь задержан в рамках расследования нового уголовного дела о мошенничестве.

Ибрагимов являлся главой Минздрава региона с февраля 2013 по апрель 2018 года.