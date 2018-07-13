Песков рассказал о встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместными разговоры о том, что в ходе встречи в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп будут о чем-либо торговаться.

"Конечно, слово "торг" здесь абсолютно неуместно", - сказал Песков в интервью телеканалу Russia Today.

Он пояснил, что, "скорее, речь идет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, с тем чтобы или подтвердить, или развеять опасения друг друга по тем или иным вопросам".

"Отношения находятся в весьма плачевном состоянии. И вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений", - сказал пресс-секретарь президента. "Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", - подчеркнул он.

При этом четкой повестки саммита, "прописанной "от А до Я"", не существует, сказал Песков. Ее "будут по ходу определять сами главы государств".

Крым

Отвечая на вопрос, может ли в Хельсинки состояться разговор на тему Крыму "в несвойственном для американской стороны ключе", Песков сказал: "Разговаривать стоит только в одном ключе. Повторение только одной фразы, что пока Россия не отдаст Крым - не будет того-то, того-то и того-то, повторение этой фразы как некой "мантры" абсолютно нелогично, оно бесперспективно".

На вопрос, не рассчитывают ли в Кремле, что Трамп и есть тот политик, который перестанет эту мантру повторять, Песков ответил: "Мы никогда не носили и не носим розовых очков, но, конечно, рассчитывать на это можно".

В конце июня Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Крыма частью России, сказал: "Посмотрим".

Эдвард Сноуден

Песков также опроверг слухи о том, что Россия может согласиться на выдачу экс-агента ЦРУ Эдварда Сноудена в обмен на некие уступки.

"Нет, конечно, абсолютно не соответствуют (действительности эти слухи). Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию АНБ о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру. На родине его обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. Сноуден бежал из США в Гонконг, а оттуда в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.