В Финляндии назвали точное место и время встречи Путина и Трампа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля около 13:00 в Президентском дворце, сообщила в пятницу канцелярия президента Финляндии.

Как сообщается, в понедельник утром глава финского государства Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) с супругой Йенни Хаукио (Jenni Haukio) примут Трампа с супругой Меланией в президентской резиденции в Мянтуниеми (Mantyniemi).

Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца. Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что по завершении встречи президенты РФ и США выступят на совместной пресс-конференции в зале правительства.

После этого Ниинистё проведет встречу с Путиным.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп прибудет в Хельсинки раньше Путина. "Президент США прибудет до нас в Хельсинки, и он до нас проведет свою отдельную встречу с президентом Ниинистё. Мы же проведем встречу с финским президентом после завершения контакта с американской делегацией", - рассказал помощник президента РФ.

Освещать встречу двух лидеров в Хельсинки приедут почти 1,5 тысячи журналистов. "Заявки на аккредитацию поступили из 61 страны мира. Из России в Хельсинки приезжает более чем 200 журналистов", - говорится в сообщении финских организаторов саммита.

"Как в эти выходные, так и в сам день проведения встречи гостей столицы Финляндии ожидает безоблачная солнечная погода, температура воздуха в течение дня будет составлять 17-24 градусов", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что рядом с пресс-центром, который будет работать во дворце конгрессов "Финляндия-тало", будут работать две сауны и лаунж-зона, где в воскресенье можно посмотреть финал ЧМ по футболу.