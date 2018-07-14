В соцсетях появилась информация о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила о смерти бизнесмена Петра Офицерова - фигуранта "дела Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.
"Петя Офицеров... Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала Альбац в твиттере в ночь на субботу.
Петя Офицеров.... Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исклчительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова.— albats (@albats) 13 июля 2018 г.
В разговоре с "Интерфаксом" она пояснила, что не может "давать никакой информации" до семьи Офицерова. "Я не могу давать никакой информации. Эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", - сказала Альбац.
В свою очередь, адвокат Офицерова Светлана Давыдова, защищавшая интересы предпринимателя на процессе по "делу Кировлеса" сказала агентству: "Ни я, ни семья это не комментируем".
"Не стало Петра Офицерова. (...) Скорблю. Светлая память", - такие публикации размещают друзья и знакомые на его странице в фейсбуке.
Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что бизнесмена госпитализировали с травмами головы.
Дело Кировлеса
Петр Офицеров и Алексей Навальный были осуждены Ленинским судом Кирова 18 июля 2013 года за хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.
Впоследствии защита осужденных обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей, на основании чего Верховный суд РФ отменил приговор и отправил его на новое рассмотрение.
В феврале 2017 года Офицеров и Навальный были приговорены Ленинском районном суде Кирова к четырем и пяти годам соответственно с испытательным сроком 1,5 года.
Никто из фигурантов свою вину не признал.