В соцсетях появилась информация о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила о смерти бизнесмена Петра Офицерова - фигуранта "дела Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.

"Петя Офицеров... Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала Альбац в твиттере в ночь на субботу.

Петя Офицеров.... Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исклчительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова. — albats (@albats) 13 июля 2018 г.

В разговоре с "Интерфаксом" она пояснила, что не может "давать никакой информации" до семьи Офицерова. "Я не могу давать никакой информации. Эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", - сказала Альбац.

В свою очередь, адвокат Офицерова Светлана Давыдова, защищавшая интересы предпринимателя на процессе по "делу Кировлеса" сказала агентству: "Ни я, ни семья это не комментируем".

"Не стало Петра Офицерова. (...) Скорблю. Светлая память", - такие публикации размещают друзья и знакомые на его странице в фейсбуке.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что бизнесмена госпитализировали с травмами головы.