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В соцсетях появилась информация о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообщила о смерти бизнесмена Петра Офицерова - фигуранта "дела Кировлеса", по которому был также осужден оппозиционер Алексей Навальный.

"Петя Офицеров... Как же мир обеднел без Пети Офицерова", - написала Альбац в твиттере в ночь на субботу.

В разговоре с "Интерфаксом" она пояснила, что не может "давать никакой информации" до семьи Офицерова. "Я не могу давать никакой информации. Эту информацию надо получать только тогда, когда семья объявит", - сказала Альбац.

В свою очередь, адвокат Офицерова Светлана Давыдова, защищавшая интересы предпринимателя на процессе по "делу Кировлеса" сказала агентству: "Ни я, ни семья это не комментируем".

"Не стало Петра Офицерова. (...) Скорблю. Светлая память", - такие публикации размещают друзья и знакомые на его странице в фейсбуке.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что бизнесмена госпитализировали с травмами головы.

Дело Кировлеса

Петр Офицеров и Алексей Навальный были осуждены Ленинским судом Кирова 18 июля 2013 года за хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Впоследствии защита осужденных обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей, на основании чего Верховный суд РФ отменил приговор и отправил его на новое рассмотрение.

В феврале 2017 года Офицеров и Навальный были приговорены Ленинском районном суде Кирова к четырем и пяти годам соответственно с испытательным сроком 1,5 года.

Никто из фигурантов свою вину не признал.

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Теги: Петр Офицеров

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