Что случилось этой ночью: суббота, 14 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер Петр Офицеров - фигурант "дела Кировлеса", осужденный по нему вместе с оппозиционером Алексеем Навальным; об этом сообщила главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, а затем адвокат Офицерова Светлана Давыдова; официального подтверждения от семьи пока нет. Причина смерти неизвестна; сообщалось, что несколькими днями ранее бизнесмен попал в больницу с травмами головы.

- Русская служба "Би-Би-Си" узнала, что вице-премьера Виталия Мутко во время ЧМ попросили не появляться рядом с Джанни Инфантино и другими функционерами ФИФА, которой не хочется "ассоциироваться" с допинговым скандалом. К тому же, заменивший Мутко Дворкович лучше знает английский.

- Безработного веб-дизайнера из Великобритании приговорили к пожизненному заключению за попытки организовать покушение на четырехлетнего принца Джорджа. Мужчина, оказавшийся сторонником запрещенной в России ИГ, распространял свои идеи с помощью секретного чата в телеграме, в котором давал наводки и советы для террористов-одиночек.

- Врио губернатора Приморья одобрил проект пенсионной реформы, поскольку ныне работающее поколение "не так уж обременено" жизненными трудностями и "может подождать" ради стариков; другая причина в том, что повышение пенсионного возраста не коснется большой части жителей региона, живущих в условиях крайнего севера.