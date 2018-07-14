Россия создаст корпорацию ракетного двигателестроения под эгидой "Энергомаша"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения.

Как сообщил он в своем твиттере, при посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. "Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники - ИФ), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения pic.twitter.com/SDXv14xydt — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, Россия продает США ракетные двигатели РД-180, которые производятся на НПО "Энергомаш".