Главные новости
В РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти ОфицероваВ миреБелый дом исключил отмену саммита Путин-Трамп на фоне новых обвинений "Рашагейта"КультураСкарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критики
В России

Россия создаст корпорацию ракетного двигателестроения под эгидой "Энергомаша"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России корпорации ракетного двигателестроения.

Как сообщил он в своем твиттере, при посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. "Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ (ракетно-космической техники - ИФ), принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения", - написал Рогозин.

Как сообщалось ранее, Россия продает США ракетные двигатели РД-180, которые производятся на НПО "Энергомаш".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Энергомаш

Новости по теме

В России
РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковРПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков
Митрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю IIПодробнее
 Врачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя ОфицероваВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти предпринимателя Офицерова
По данным источника "Интерфакса", фигурант "дела Кировлеса" скончался в результате эпилептического удараПодробнее
 В соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра ОфицероваВ соцсетях сообщили о смерти осужденного по "делу Кировлеса" Петра Офицерова
По некоторым данным, несколькими днями ранее бизнесмен попал в больницу с травмами головыПодробнее
 Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арестСо здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест
Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтажПодробнее
СКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачейСКР предложил ввести в УК отдельные статьи о преступлениях врачей
Они будут касаться некачественной медпомощи и сокрытия нарушений в этой сфере, а также незаконной медицинской деятельностиПодробнее
 Мать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМать Сенцова попросила президента России помиловать сына
Сам Сенцов ранее отказался писать прошение о помилованииПодробнее
 Главный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой постГлавный редактор "Коммерсанта" Яковлев временно покинет свой пост
Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома ЖелонкинПодробнее
 Superjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шассиSuperjet-100 аварийно сел в Раменском на запененную полосу из-за невыхода шасси
Никто из находившихся на борту не пострадалПодробнее
 Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политикиМинтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики
Граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы, считают в ведомствеПодробнее
 В Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФВ Кремле назвали сложным грядущий саммит США и РФ
Песков ответил на критику "Северных потоков" со стороны Трампа, назвав их чисто коммерческими проектамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВрачи не обнаружили признаков насильственной смерти ОфицероваВ миреБелый дом исключил отмену саммита Путин-Трамп на фоне новых обвинений "Рашагейта"КультураСкарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера после волны критикиВ миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под "Новичка" нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника Франции

Россия создаст корпорацию ракетного двигателестроения под эгидой "Энергомаша"

Теннисист Джокович вышел в финал "Уимблдона"

Теннисист Джокович вышел в финал "Уимблдона"В полуфинале серб одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в завершающем матче турнира он сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР Подробнее

Кадыров опроверг сообщения о казни чеченок в Афганистане

Кадыров опроверг сообщения о казни чеченок в АфганистанеРанее в СМИ появилась информация о том, что талибы казнили трех уроженок Чечни Подробнее

Посольство РФ обвинило Великобританию в попытке политизировать ОЗХО

Исполнительный директор "Уралвагонзавода" упал со скалы во время похода

Бельгия - Англия. Онлайн

Бельгия - Англия. ОнлайнУтешительный финал проходит в Санкт-Петербурге Подробнее

Путин примет участие в награждении победителя ЧМ-2018

РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиков

РПЦ снова выступила за переименование улиц, названных в честь большевиковМитрополит Иларион заявил, что нужно переименовать Свердловскую область и поставить в Москве памятник Николаю II Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
3RDБельгия Бельгия2 : 0Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенонлайн