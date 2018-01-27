Патрушев исключил отказ России от поставок США двигателей РД-180

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия продолжит поставлять США ракетные двигатели РД-180, несмотря на новые санкции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы ведём себя корректно по отношению к другим странам и выполняем те соглашения, о которых мы договорились. Я не думаю, что нам нужно прекращать поставки этих двигателей. Я думаю, что мы их продолжим", - сказал Патрушев журналистам в Петербурге в субботу.

В пятницу минфин США сообщил о расширении санкционного списка против России из-за ситуации на Украине. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Ожидается, что до конца января США объявят о новых санкциях в отношении России.

Двигатели на экспорт

Россия продает США ракетные двигатели РД-180, которые производятся на НПО "Энергомаш". В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на $1 млрд о поставках 101 двигателя РД-180.

В декабре 2014 года Конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут.

Глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал, что компания поставит в 2017-2018 гг. в США наибольшее количество ракетных двигателей.

В сентябре 2017 года The Wall Street Journal узнал, что технические и финансовые проблемы вынудят Пентагон импортировать российские ракетные двигатели по крайней мере до середины следующего десятилетия.

"Несмотря на требования обеих партий Конгресса по быстрому и поэтапному отказу от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, это оказалось сложнее, чем ожидали многие законодатели, желавшие обеспечить столь же надежную замену отечественного производства", - говорится в статье.

Отмечается, что чиновники и представители промышленности заявили, что компания United Launch Alliance (ULA) - основной поставщик ракетных технологий в Пентагоне - скорее всего, продолжит запускать ракеты Atlas V с двигателями российского производства до 2024 или 2025 года.

По данным других источников, ULA (совместная компания Boeing и Lockheed) может продлить импорт российских двигателей до 2028 года.