Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил металлургов с их профессиональным праздником и выразил уверенность, что в России будет расти число металлургических производств с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом. Поздравление было показано на канале "Россия-24" (ВГТРК).

"Уверен, число таких современных производств, где выпускаются товары с высокой добавленной стоимостью и большим экспортным потенциалом, обязательно будет расти", - сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что в центре внимания должно оставаться улучшение условий труда на предприятиях, повышение доходов работников отрасли и совершенствование их профессиональной квалификации.

"Многое еще предстоит сделать для выхода на принципиально новые экологические стандарты для улучшения окружающей среды в промышленных центрах нашей страны", - сказал Путин.

По словам президента, перед российскими металлургами стоят большие амбициозные задачи. "Их решение будет на многие годы определять будущее отрасли и благополучие занятых здесь людей. Российская металлургия всегда славилась настоящими профессионалами, преданными своему делу. Уверен, вам по силам любые, самые сложные задачи", - сказал президент.