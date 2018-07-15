Камчатский вулкан Карымский за день выбросил три столба пепла

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский в воскресенье днем с разницей в два часа еще дважды выбросил столбы пепла на высоту 3,5 и 3 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Шлейф пепла протянулся в первом случае на 40 км, во втором - на 77 км к юго-западу от вулкана.

Ранее сообщалось, что еще один выброс пепла на высоту 3,5 км на исполине произошел утром в воскресенье.

По данным МЧС, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 метров) - один из наиболее активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Извержение Карымского вулкана началось в январе 1996 года и продолжается до сих пор. В 1996 году выбросы раскаленного вещества происходили, в частности, со дна Карымского озера, расположенного в 6 км от вулкана.