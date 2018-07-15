Шесть пьяных пассажиров высадили из самолета перед вылетом из Уфы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нескольких пьяных пассажиров ночного рейса S7 Уфа - Москва перед вылетом высадили из самолета за неадекватное поведение, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в службах аэропорта.

"По предварительным данным пассажиры перед вылетом в Москву выпивали в кафе аэропорта, переусердствовали со спиртным, и, поднявшись на борт около 04:00 по московскому времени, стали вести себя неадекватно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, командир воздушного судна отказался везти дебоширов. "В результате от полета были отстранены шесть человек, включая семью с восьмилетним ребенком", - сообщил источник.

Как отметил собеседник агентства, родители этого ребенка "также были в числе зачинщиков дебоша".