Большинство россиян назвали расстрел царской семьи чудовищным преступлением

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более половины россиян считают расстрел царской семьи чудовищным преступлением, у значительной части респондентов последний император Николай Второй вызывает симпатию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 57% респондентов считают расстрел царской семьи "чудовищным и ничем не обоснованным преступлением". Более четверти опрошенных (27%) полагают, что последний российский император должен был понести наказание, но не таким образом.

По данным опроса, Николай Второй вызывает симпатию у 43% россиян, при этом чаще с симпатией о последнем российском императоре отзываются респонденты возрастной группы 45-59 лет (46%).

22% опрошенных сообщили социологам, что отрицательно воспринимают Николай Второго, и с наибольшей антипатией к нему относятся респонденты в возрасте 18-24 лет (27%).

Лишь 3% респондентов полагают, что расстрел царской семьи был "справедливым возмездием за ошибки императора".

"Вне зависимости от политических взглядов и отношения к событиям столетней давности, россияне считают произошедшее тогда преступлением, которому нет оправданий. На этом фоне последний царь, каковы бы на самом дели ни были его заслуги или провалы, предстаёт перед сегодняшним общественным мнением человеком симпатичным и заслуживающим как минимум сочувствия", - заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 11 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.