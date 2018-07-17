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Сто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи

Выводы следствия о принадлежности останков однозначны; РПЦ так и не признала их подлинность; некоторые россияне считают убийство царя и его детей "справедливым возмездием"

Сто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи
Памятная плита на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге
Фото: ТАСС/Интерпресс, Владислав Белогруд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ровно сто лет назад в Екатеринбурге были убиты последний русский император Николай II и члены его семьи. За день до этой даты, 16 июля 2018 года, Следственный комитет окончательно признал подлинность их останков.

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По словам представителя СК, ученым и экспертам удалось сопоставить генетические профили костных останков и образцов от живущих в настоящее время потомков царской семьи Романовых - и заключения подтвердили подлинность останков.

Особую важность имел вывод о родстве по мужской линии императора Александра III, чье тело было эксгумировано в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, останков Николая II и останков наследника престола цесаревича Алексея. Эксперты заключили, что речь идет именно о родстве "на уровне отец-сын". Кроме того, подтвердилось, что останки царской семьи действительно "принадлежали семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын".

Между тем, в субботу источник в межведомственной рабочей группе, сформированной правительством для изучения ситуации вокруг останков, заявил "Интерфаксу", что выводы экспертов окончательные - никаких других документов, фактов, исторических или генетических экспертиз, которые могли бы опровергнуть подлинность останков, найти не удалось.

Позиция РПЦ

Русская православная церковь уже знакомится с результатами. Как заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в Церкви "со вниманием относятся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения".

По его словам, после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, о проведении которых говорится в сообщении Следственного комитета, итоги работы будут переданы священноначалию Церкви "для последующего рассмотрения". Как ожидается, после объявления итогов светских экспертиз РПЦ в установленном порядке должна принять решение, признавать ли останки подлинными: последний русский император, его супруга и дети причислены Церковью к лику святых.

Мнения россиян

Накануне дней памяти царской семьи ВЦИОМ выяснил мнение жителей России о событиях столетней давности. Более половины опрошенных (57%) считают расстрел "чудовищным преступлением", а у значительной части (43%) Николай II вызывает симпатию.

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При этом более четверти опрошенных (27%) полагают, что последний российский император должен был понести наказание, но не таким образом.

Николай II вызывает симпатию у 43% россиян, при этом чаще с симпатией о последнем российском императоре отзываются респонденты возрастной группы 45-59 лет (46%). 22% опрошенных воспринимают Николая II отрицательно, с наибольшей антипатией к нему относятся респонденты в возрасте 18-24 лет (27%).

3% респондентов полагают, что расстрел царской семьи был "справедливым возмездием за ошибки императора".

Екатеринбургские останки

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек.

Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Правительственная рабочая группа предложила провести 18 октября 2015 года церемонию захоронения в родовой усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. При этом группа допустила возможность дополнительных исследований, чтобы развеять сомнения Церкви в подлинности "екатеринбургских останков".

Вслед за этим Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу о гибели членов царской семьи. Это позволило начать дополнительные экспертизы для подтверждения подлинности останков Алексея и Марии, хранящихся в Госархиве.

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23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора - Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III.

Затем началось сравнение генетических материалов Николая II и его супруги с генетическим материалом Алексея и Марии, установление генотипа Александра III, выявление гемофилии в останках императрицы Александры Федоровны, ее дочерей и цесаревича Алексея. Кроме того, планировалось завершить исследование крови на одежде Александра II, предстояла работа по слугам и приближенным Николая II, которые были казнены вместе с царской семьей.

В свою очередь Русская православная церковь учредила специальную комиссию для изучения результатов нового исследования. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.

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Теги: Николай II, Романовы

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