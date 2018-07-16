Ливень подтопил построенный к ЧМ стадион "Волгоград Арена"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ливни, которые обрушились на Волгоград в воскресенье, затопили помещения на построенном к Чемпионату мира по футболу стадионе "Волгоград Арена", сообщил руководитель пресс-службы ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Александр Боговолов.

"Из-за ливня в Волгограде произошли протечки во внутренних помещениях стадиона. Газон не пострадал", - сказал Богомолов в понедельник "Интерфаксу".

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Он отметил, что сумма ущерба, который непогода причинила стадиона, пока не известна. "Ущерб незначительный. Сейчас уже начались восстановительные работы. По итогам предварительного осмотра будут названы сроки, в течение которых протечки будут устранены", - подчеркнул Богомолов.

Он пояснил, что ликвидацией ущерба, который причинен прилегающей к стадиону территории, где дождевые воды размыли участок берегоукрепления, ФГУП "Спорт-Инжиниринг" не занимается. "Это не по нашей части. Мы только стадионом занимаемся. Прилегающая территория - это администрация области", - сказал руководитель пресс-службы компании.

"Волгоград Арена" на 45 тыс. возведен на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Заказчиком строительства стадиона является ФГУП "Спорт-Инжиниринг", генподрядчиком - "Стройтрансгаз". Сумма контракта - 16,2 млрд рублей.

На стадионе "Волгоград Арена" прошли четыре матча мундиаля: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

В Волгограде в связи с обильными ливневыми осадками объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, за время дождя, который прошел в воскресенье днем в Волгограде, выпало 70 миллиметров осадков, что является почти двухмесячной нормой для города.

Из-за сильного ливня образовались грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона "Волгоград Арена", куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды.