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Booking.com перестал работать в Крыму

Сервис по бронированию отелей поддержал санкции в отношении Крыма

Booking.com перестал работать в Крыму
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сервис по бронированию отелей Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций, сообщает в понедельник "Крыминформ".

"Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских объектах размещения. Сайт компании сообщает об этом при попытке забронировать отель или хостел в любой точке полуострова", - говорится в сообщении.

По данным портала, владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com - по их словам, с сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов.

"Официальный ответ от сервиса - он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе", - отмечается в сообщении.

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Теги: Крым, Booking.com

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