Адвокат получил срок за хищение $1,5 млн у матери осужденного экс-сенатора Изместьева

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Виктора Федорченко, защищавший экс-сенатора Игоря Изместьева, осужден на четыре года колонии за хищение $1,5 млн у матери своего подзащитного, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в понедельник.

Приговор Федорченко вынес Пресненский суд Москвы, он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Суд приговорил Федорченко к наказанию в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января по октябрь 2012 года "Федорченко совместно с адвокатом Сергеем Леоновым ввели в заблуждение мать своего подзащитного Игоря Изместьева". Они убедили женщину, что смогут за вознаграждение повлиять на смягчение вынесенного ранее ее сыну приговора суда в виде пожизненного лишения свободы. "Однако, получив 1,5 млн долларов США, злоумышленники похитили их", - отметили в надзорном ведомстве.

Приговор Леонову был вынесен еще 28 декабря 2017 года, адвокат был осужден на пять лет колонии общего режима.

За аналогичное преступление - хищение $700 тыс. у матери экс-сенатора от Башкирии Изместьева - в 2016 году был осужден на четыре года бизнесмен Левон Айрапетян. Страдавший онкологическим недугом, а также заболеваниями сердца и почек, прогрессирующей гипертонией, последние несколько месяцев он провел в больнице мордовской колонии. Он умер в октябре прошлого года.

По версии следствия, в период с июня по август 2010 года Айрапетян вместе с адвокатом Сергеем Антоновым обманул мать экс-сенатора, пообещав за денежное вознаграждение добиться вынесения ее сыну более мягкого приговора.

Сам Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок за организацию заказных убийств.

В сентябре 2017 года правозащитница Людмила Алексеева сообщила "Интерфаксу", что прошение о помиловании Изместьева подано в месте, где он отбывает наказание, а также напрямую в администрацию президента РФ. Однако в январе 2018 года стало известно, что экс-сенатор не был включен в список для помилования. К такому решению Комиссия по вопросам помилования на территории города Москвы пришла единогласно еще в декабре 2017 года.

В декабре 2010 года Мосгорсуд признал Изместьева виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации террористического акта, совершении других преступлений и осужден к пожизненному лишению свободы. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн рублей.

В апреле 2015 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что активы Изместьева возвращены из Швейцарии. "За счет этих средств компенсирован ущерб потерпевшим от совершенных им преступлений в России", - отметил он.