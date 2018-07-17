Главврача психдиспансера в Биробиджане уволили из-за массовой гибели пациентов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Олега Яковлева, главврача психоневрологического диспансера в Биробиджане, в котором весной от пневмонии умерло 10 подопечных, сняли с должности, сообщает управление внутренней политики правительства Еврейской автономной области во вторник.

"Олег Алексеевич освобожден от занимаемой должности 17 июля на основании пункта 2 части 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в марте-апреле 2018 года в областной больнице Биробиджана скончались 10 пациентов доставленные из Биробиджанского психоневрологического интерната с признаками пневмонии.

Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.