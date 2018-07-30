Эпидемия пневмонии в психдиспансере в ЕАО началась из-за небрежности персонала и скудной еды

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Еврейской АО продолжает проверку в психоневрологическом интернате Биробиджана, где весной от пневмонии умерли 11 подопечных.

"В ходе проверки установлено, что, несмотря на опасность для окружающих, подопечные с инфекционными заболеваниями своевременно не изолировались и в медицинские организации не госпитализировались", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, распространению пневмонии способствовало также слишком большое количество пациентов учреждения.

"Подопечные не в полном объеме обеспечивались полноценным питанием. Такие продукты питания как фрукты и ягоды, макароны, творог, сметана, сыр, колбаса, подопечным учреждения не предоставлялись", - отмечается в сообщении.

В марте и апреле 2018 года 11 подопечных интерната умерли в областной больнице Биробиджана от пневмонии. Еще более 150 пациентов были госпитализированы. В июле был уволен директор социального учреждения, еще шесть сотрудников интерната привлечены к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено несколько уголовных дел.