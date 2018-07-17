КПРФ подаст документы на проведение референдума о повышении пенсионного возраста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Инициативная группа московского горкома КПРФ во вторник подает в Мосгоризбирком документы на проведение всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, заявил "Интерфаксу" первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Инициативная группа сегодня действительно сдает документы в Мосгоризбирком. Делаем это окончательно и бесповоротно после небольшой юридической доработки. Знаем, что общество хочет такого референдума, в нашу фракцию люди обращаются с такой просьбой. Партия реализует желание граждан", - сказал Мельников во вторник.

5 июля представители инициативной подгруппы москвичей, как того требует законодательство, провели в Москве в Центральном доме литераторов официальное собрание инициативной подгруппы по началу процедуры референдума.

Также Мельников отметил, что на референдум планируется вынести не два, как планировалась ранее, а один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет

Организация референдума

Согласно предусмотренной процедуре после обращения инициативной группы в Могоризбирком с ходатайством о регистрации, избирательная комиссия в течение 15 дней принимает решение о регистрации инициативной группы и о выдаче ей регистрационного свидетельства либо об отказе в регистрации в случае нарушения инициативной группой положений Конституции РФ и иного законодательства РФ. После получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе собирать подписи (не менее двух миллионов) в поддержку инициативы проведения референдума. Срок действия регистрационного свидетельства, а, следовательно, и сбора подписей составляет три месяца.

По окончании сбора подписей инициативная группа представляет подписные листы в соответствующие избиркомы субъектов РФ, которые проверяют соблюдение требований законодательства при сборе подписей. Затем местные избиркомы в течение 15 дней направляют подписные листы в ЦИК РФ, который в течение 15 дней со дня поступления подписных листов проверяет соответствие документов требованиям законодательства и направляет их со своим заключением президенту РФ либо выносит постановление об отказе в проведении референдума, если число действительных подписей меньше двух миллионов. ЦИК также может вернуть документы для исправления инициативной группе, при этом срок действия регистрационного свидетельства может быть продлен не более чем на 15 дней.

Следующей стадией процесса является назначение референдума. Правом назначения референдума РФ обладает только президент РФ. В течение десяти дней после поступления ему из Центризбиркома документов глава государства направляет их с соответствующим запросом в Конституционный суд РФ, который проверяет соблюдение законодательства, и в течение месяца направляет российскому лидеру соответствующее решение.

В случае положительного решения КС президент РФ назначает референдум в течение 15 дней после поступления к нему решения Конституционного суда, а в случае отрицательного решения референдумный процесс прекращается.

Президент РФ издает указ о назначении референдума, в котором определяет дату его проведения. Голосование может быть назначено на любой выходной день в период от двух до трех месяцев со дня опубликования указа.