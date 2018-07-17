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Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке

Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управления

Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов задержан по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками следствия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дрыманов задержан по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец)", - сказал источник.

Позднее источник уточнил в беседе с "Интерфаксом", что следствие будет добиваться заключения Дрыманова под стражу. "Конечно, в суд будет направлено ходатайство об аресте задержанного, так как велика вероятность, что, находясь вне СИЗО, он предпримет попытки скрыться", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в понедельник в его квартире.

Адвокат Дрыманова подтвердил "Интерфаксу" задержание своего подзащитного. По его словам, в настоящее время с Дрымановым проводятся следственные действия.

Между тем информация о Дрыманове удалена из вкладки "Руководство" с сайта московского главного следственного управления СК. Первой строчкой на сайте размещены данные об и.о. замруководителя ГСУ Андрее Стрижове.

Ранее несколько информированных источников сообщили "Интерфаксу", что Дрыманов больше не является руководителем главка, его обязанности исполняет Стрижов. "Некоторое время назад Александр Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Его обязанности в настоящее время исполняет первый заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов", - сказал один из собеседников агентства. Другой источник рассказал, что Дрыманов перед уходом собрал коллектив и попрощался, сказав, что больше не вернется на работу.

Между тем, Дрыманов ранее так прокомментировал "Интерфаксу" эти сведения: "Вы что, не знаете, я в отставке", - и добавил: "Я шучу, сейчас разберусь".

Дело о взятке за освобождение Итальянца

В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец).

В озвученном прокурором Борисом Локтионовым в суде обвинительном заключении по делу экс-начальника УСБ СКР Михаила Максименко говорилось, что "Максименко, руководитель главного следственного управления по Москве Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство".

Сам Дрыманов, выступая на процессе по делу Максименко 19 марта в качестве свидетеля, заявлял, что следствие ФСБ будет доказывать его причастность ко взяткам "любыми способами". "Сотрудники, ведущие расследование, будут любыми способами доказывать мою причастность к преступлению, потому что другого выхода у них нет. Они доложили на самый - не буду называть имен... Но было доложено на самый высокий уровень", - говорил Дрыманов в Мосгорсуде.

По словам начальника московского ГСУ СК, с Никандровым у него была очная ставка, на которой тот "все отрицал и говорил, что ни к каким коррупционным преступлениям он не причастен, причем со ссылкой на документы". При этом после очной ставки, уточнял генерал-майор, следователь ФСБ Константин Гладышко сообщил ему, что Никандров дал на него показания. "И потом все приехали ко мне искать "бочку", но не нашли", - говорил Дрыманов.

Вместе с тем, по данным информированного источника "Интерфакса", фамилии Дрыманова нет в материалах дела в отношении Никандрова, которые поступили в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

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Теги: Москва, СКР, Александр Дрыманов

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