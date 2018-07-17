Житель Воронежской области напал с ножом на девушек, мешавших ему играть за компьютером

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Воронежские следователи возбудили уголовное дело против жителя города Семилуки, пытавшегося убить ножом двух девушек, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

По предварительным данным, вечером 15 июля 37-летний мужчина играл дома в компьютерные игры. С улицы он услышал голоса двух девушек, сидевших во дворе на скамейке. "Через окно он сделал замечание относительно громкого разговора. После этого мужчина взял нож, вышел из квартиры, подошел к девушкам и поочередно стал наносить им удары ножом", - говорится в сообщении.

Проходивший мимо мужчина остановил злоумышленника, он попытался скрыться, но вскоре был задержан местными жителями. Девушки были госпитализированы.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина дал признательные показания.