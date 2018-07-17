МИД РФ заявил о незаконности работы Business France в России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Представительство Business France работало в России, не имея на то правовых оснований, заявляют в МИД РФ.

"Данные судебные разбирательства показали, что представительство "Бизнес Франс" работало в России, по сути, не имея на то правовых оснований", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипломатического ведомства.

В МИД РФ пояснили, что "в 2016-2017 годах Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес решения по искам двух российских гражданок к Французскому государственному коммерческому предприятию - Агентству по развитию экономической деятельности французских предприятий на международной арене "Бизнес Франс" и его структурному подразделению на территории Российской Федерации - Представительству по торговле и инвестициям "Бизнес Франс" при Посольстве Франции в России".

"Суд отказался признавать наличие у представительства "Бизнес-Франс" дипломатического иммунитета и вынес решение, в том числе, о взыскании денежных средств в пользу истиц", - подчеркивается в комментарии.

"Кстати, иски бывших сотрудниц "Бизнес-Франс" в России М.В.Дорош и О.С.Тарасовой касались восстановления на работе в связи с незаконным увольнением, взыскания заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Контракты российских граждан с "Бизнес Франс" предусматривали решение трудовых споров в российских судебных инстанциях. Французская сторона вынесенные судебные решения в установленном законом порядке не оспорила", - заключили на Смоленской площади.

В МИД РФ выразили сожаление в связи с закрытием службы посольства Франции - представительства по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России, и отметили, что это контрастирует с желанием французского бизнеса продолжать сотрудничество с Россией. "Со своей стороны продолжаем выступать за развитие двусторонних торгово-экономических связей и поддерживаем работу в России структур, нацеленных на их дальнейшую активизацию. Однако при обязательном условии соблюдения требований российских законов", - отметили в МИД РФ.

"Данный шаг французских партнеров контрастирует с общим настроем французского бизнеса не только сохранять свое присутствие в России, но и развивать перспективные направления сотрудничества", - подчеркнули в ведомстве. Вместе с тем в МИД отметили, что возможно, "закрытие представительства "Бизнес Франс" обусловлено проводимой во Франции реформой системы внешней торговли, в рамках которой подобные структуры или упраздняются, или их функции передаются местным юрлицам, что мы и предлагали сделать все последнее время".

Накануне французские власти приняли решение закрыть службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти. Об этом говорилось в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем в "Интерфакс".

В свою очередь, в МИД РФ выразили удивление закрытием французского торгового представительства и подчеркнули, что "если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей".

Business France - государственная французская организация, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес.