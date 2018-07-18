Число отравившихся шаурмой в Туве почти достигло 140

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Медики зарегистрировали 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы в Кызыле (Тува), сообщил глава региона Шолбан Кара-Оол на своей странице во "ВКонтакте".

"На данный час зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них у 37 детей. Госпитализирован 61 человек, из них 18 детей. Состояние стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Глава региона поручил министру здравоохранения республики Тува не ослаблять личный контроль состояния заболевших, а перед руководителем канцелярии поставил задачу выяснить все обстоятельства массового отравления людей, найти виновных лиц, в том числе должностных.

С 12 июля жители Кызыла начали жаловаться на самочувствие после употребления шаурмы. Роспотребнадзор выявил в закусочной многочисленные санитарные нарушения. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).