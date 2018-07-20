Число отравившихся шаурмой в Туве приблизилось к 200

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Медики за неделю госпитализировали в общей сложности 99 из 187 человек, обратившихся за медпомощью после употребления шаурмы в Кызыле (Тува), сообщил в пятницу в соцсетях глава республики Шолбан Кара-Оол.

"Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано - 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. Из-за нагрузки были развернуты дополнительные койки, врачи работают сверхурочно", - говорится в сообщении.

По его данным, из общего числа госпитализированных 13 человек выписаны в связи с улучшением состояния, остаются в стационарах 86 человек.

"Состояние большинства пострадавших оценивается как средней тяжести, удовлетворительное и стабильное. Опасений за состояние больных у медиков нет", - подчеркнул Кара-Оол.

Он отметил, что в настоящее время идет спад обращений, поэтому власти региона рассчитывают, что к следующей неделе ситуация улучшится.

Как сообщалось, с 12 июля жители Кызыла начали жаловаться на плохое самочувствие после употребления шаурмы. Роспотребнадзор выявил в одной из закусочных многочисленные санитарные нарушения. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).