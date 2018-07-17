Около сотни жителей Кызыла отравились шаурмой

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Жители Кызыла с 12 июля обращаются к медикам с признаками острого кишечного отравления после употребления шаурмы, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Тува.

"В республиканскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления с 12 по 17 июля обратилось 92 человека в возрасте от 4 до 69 лет, из которых госпитализировано 50 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей. Состояние больных стабильное, с положительной динамикой", - говорится в пресс-релизе.

По этому факту ведомство начало эпидрасследование, предварительные итоги которого показали, что заболевшие посетили закусочную "Шаурма" на площади Арбата в Кызыле.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском о закрытии заведения, а также готовит иски с требованием о возмещении пострадавшим морального и материального ущерба.

У 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы, у одного работника закусочной - ДНК шигеллы. По мнению ведомства, вероятным источником инфекции является куриное мясо и чесночный соус с использованием сырых яиц.

В ходе проверки выяснилось, что закусочная начала работать 25 июня 2018 года, но при этом там уже есть грубые санитарные нарушения: холодная витрина для сырых продуктов не работает, нет туалета и раковины для мытья рук, нарушена технология обработки сырья и производства продукции. Кроме того, на момент проверки в заведении были продукты без сопроводительных документов.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил реализацию 3,5 тонн куриного мяса и наложил арест на продукты без документов.

В управления Роспотребнадзора по Воронежской области, республике Хакасия и Красноярскому краю направлены письма о подозрении на вероятный источник инфекции - продукцию производителей и поставщиков продовольствия.

К расследованию случая массового пищевого отравления людей подключились прокуратура, ФСБ и МВД.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что в Кызыле отравились 50 человек. В свою очередь региональное управление СКР сообщало о 20 госпитализированных после употребления шаурмы.