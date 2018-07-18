Минюст решит вопрос о санкциях против "Голоса Америки", не предоставившего отчетность

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минюст России рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности признанной в РФ иностранным агентом радиостанции "Голос Америки" за непредоставление отчета, остальные восемь СМИ-иноагентов исполнили требование закона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Голос Америки" отчеты на сегодняшний день в Минюст России не представил. Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного СМИ будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос агентства.

В нем отмечается, что остальные восемь СМИ-иноагентов - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", "Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi)", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", "Сибирь.Реалии", "Фактограф" - представили в министерство предусмотренную действующим законодательством отчетность за II квартал текущего года.

Как сообщалось, 5 июля мировой суд оштрафовал РСЕ/РС на сто тысяч рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент. На следующий день в Минюсте "Интерфаксу" сообщили, что после составления протокола радиостанция "с нарушением срока исполнило указанную обязанность".

Закон о СМИ-иноагентах

Согласно закону "О некоммерческих организациях" и Кодексу РФ об административных правонарушениях, СМИ-иноагентам, своевременно не отчитавшимся перед Минюстом, грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Закон, в частности, обязывает СМИ-иноагентов представлять в Минюст отчет о своей деятельности, о персональном составе руководства, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, аудиторское заключение по итогам аудита своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данные о руководящем составе иноагенты обязаны подавать один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля), а аудиторское заключение - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества подается ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала.

Закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября прошлого года. Позднее был обнародован указ президента о возложении на Минюст полномочий по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также принятию решений о включении в него иностранных СМИ. Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.

Минюст обнародовал список из девяти СМИ, которым присвоен статус иноагента - "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода" и "Idel.Реалии".