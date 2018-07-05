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"Радио Свобода" оштрафовано на 100 тысяч рублей как СМИ-иноагент

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд оштрафовал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) на 100 тыс. рублей за непредоставление российским властям финансовой информации как иностранный агент.

"Постановлением мирового судьи судебного участка 423 по Тверскому району Москвы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" признано виновным в совершении правонарушения ст. 19.7.5-2 КоАП РФ (непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь столичного Тверского суда Анастасия Дзюрко в четверг.

В то же время, согласно сообщению радиостанции, штраф был назначен за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции иностранного агента".

По мнению РСЕ/СЕ, "корпорация не могла подать документы в срок, поскольку министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения, и сам порядок отчетности для СМИ - иностранных агентов вступил в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета".

"Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда", - отмечается в сообщении радиостанции.

Как заявил президент РСЕ/РС Тома Кента, "применение закона "о СМИ - иностранных агентах" против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности".

"Судебный процесс против РСЕ/РС - новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов", - считает Кент.

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Теги: Радио Свобода

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