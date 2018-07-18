Пермский экс-депутат Телепнев получил два года колонии за избиение DJ Smash

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, обвиняемого в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), сообщает корреспондент агентства "Интерфакс".

Телепнев приговорен к двум годам колонии-поселения. Второй обвиняемый Сергей Ванкевич - так же к двум годам колонии-поселения. Оба признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений (ч.2. ст.112 УК РФ).

Гособвинение требовало для них три с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

После оглашения приговора Телепнев и Ванкевич молча вышли из зала заседаний, не ответив на вопрос журналистов, будут ли они обжаловать решение суда. Их адвокаты также не дали комментариев.

Между тем, сторона гособвинения считает приговор обоснованным. "Суд назначил наказание в пределах санкций статьи. Поэтому я считаю, что приговор обоснованный. Когда мы изучим текст приговора, мы обсудим. Но я полагаю, что гособвинение согласится с приговором суда", - сказала журналистам старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошкина.

12 июля в ходе судебного заседания Телепнев частично признал свою вину, отметив, что "предварительного сговора не было, хулиганских побуждений тоже".

Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми в ночь на 10 февраля. Его госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва по одномандатному округу №11.

Андрей Ширман (DJ Smash) родился в Перми в 1982 году, он диджей и музыкальный продюсер.