Против избившего DJ Smash пермского экс-депутата завели новое дело за драку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного две недели назад за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), возбуждено очередное уголовное дело и снова за драку.

"В отношении Телепнева возбуждено дело по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В настоящее время органами дознания решается вопрос о направлении дела для утверждения обвинительного акта в прокуратуру, затем оно будет направлено в суд", - сообщил в четверг агентству "Интерфакс" адвокат экс-депутата Александр Чепкасов, не уточнив при этом фабулу дела.

В пресс-службе краевой прокуратуры агентству подтвердили факт возбуждения дела. Собеседник агентства отметил, что материалы пока находятся в органах дознания, в прокуратуру не поступили.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что поводом для нового уголовного дела стала якобы драка экс-депутата с местным студентом, которая произошла из-за девушки зимой этого года.

Как сообщалось, 18 июля Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата Телепнева и Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения за избиение Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе в ночь на 10 февраля. Музыканта госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений (ч.2. ст.112 УК РФ). Позже экс-депутат подал апелляционную жалобу на решение суда. Он попросил изменить квалификацию статьи и смягчить наказание.

Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.