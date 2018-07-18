Свинину с АЧС обнаружили в Мурманской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области обнаружена свинина с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщает региональный комитет ветеринарии.
ДНК вируса была найдена при лабораторном исследовании свинины, поступившей на одно из мясоперерабатывающих предприятий Мурманска.
"В целях подтверждения диагноза АЧС сотрудниками государственной ветеринарной службы Мурманской области произведен повторный отбор проб для проведения исследований в ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, Владимир)", - говорится в сообщении.