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В Мурманске жара установила температурный рекорд

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Заполярье установилась жаркая погода, в среду в Мурманске был зафиксирован температурный рекорд, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре.

"Был установлен температурный максимум для 18 июля. В 1957 году температура воздуха в этот день составляла плюс 31,4 градуса. Сегодня по состоянию на 15:00 по московскому времени- плюс 32,2 градуса", - рассказала начальник мурманского Гидрометцентра Елена Сиекинен.

Она добавила, что, вероятно, до конца суток температура поднимется еще выше - в Мурманске продолжается полярный день, и солнце не опускается ниже линии горизонта.

По данным Гидрометцентра, за всю историю наблюдений температурный максимум в июле в Мурманске составляет плюс 32,9 градуса.

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Теги: Мурманск

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