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Суд огласит приговор экс-начальнику финансового управления ВВ МВД РФ Варчуку

Его обвиняют в коррупции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд в четверг вынесет приговор бывшему заместителю главкома внутренних войск (ВВ) МВД РФ Вячеславу Варчуку, обвиняемому во взяточничестве. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, оглашение приговора запланировано на 13:00 мск.

Бывшему заместителю главнокомандующего ВВ МВД по финансово-экономической работе - начальнику финансового управления, генерал-лейтенанту в отставке Варчуку инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С марта прошлого года он находится под арестом.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 200 млн рублей.

По версии обвинения, с декабря 2015 года по февраль 2016-го, действуя по предварительному сговору с экс-замначальника финансового управления ВВ МВД Александром Костиным, Варчук получил взятку на общую сумму в 10 млн рублей.

Как сообщалось, при допросе в качестве подозреваемого В.Варчук признал вину, раскаялся в содеянном и изъявил желание заключить сделку со следствием, в которой ему, однако, было отказано. После этого отставной генерал стал отрицать обвинение.

Костин осенью прошлого года был осужден за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст.291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.

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