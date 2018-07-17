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Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции

Генерал отрицает вину в получении взяток

Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов официально обвинен в получении взяток.

"В настоящее время идет процедура предъявления обвинения по ч.6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере)", - сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

Если вина Дрыманова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что Дрыманов задержан по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодого) - Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

Источник также сообщил, что Дрыманов не признает свою вину и считает возбужденное уголовное дело следствием оговора.

Информация о Дрыманове была удалена из вкладки "Руководство" с сайта московского главного следственного управления СК. Первой строчкой на сайте размещены данные об и.о. замруководителя ГСУ Андрее Стрижове. Ранее несколько информированных источников сообщили "Интерфаксу", что Дрыманов больше не является руководителем главка, его обязанности исполняет Стрижов.

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Теги: СКР, Александр Дрыманов

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