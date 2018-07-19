Россия введет ответные санкции в отношении Украины

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российское правительство разрабатывает ответные ограничительные меры против нескольких сотен физических и юридических лиц на Украине, выяснил "Коммерсантъ".

Как утверждает издание со ссылкой на источники в кабмине РФ, санкции могут ввести в отношении украинских бизнесменов, политиков и госслужащих. Их активы в России могут быть заблокированы.

В работе над списком принимают участие Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа министерства должны подготовить предложения по "импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

Источник "Коммерсанта" пояснил, что этот шаг является ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Украины.

Так в мае 2018 года Киев решил ввести ограничительных мер в отношении юридических и физических лиц, "связанных с российской политикой в отношении Украины", а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.