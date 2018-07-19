Минтруд заявил об отсутствии денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо порядка 250 млрд рублей в год, и пока таких ресурсов нет.

"Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств", - сказал Топилин в четверг на заседании Госдумы, где рассматривается законопроект об изменениях в пенсионную систему.

Вместе с тем он подчеркнул, что после того, как работающий пенсионер прекращает работать, "он все предыдущие индексации получает".

Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. Вопрос о возвращении индексации неоднократно поднимался, в том числе парламентариями и Общественной палатой. Так, в мае профильный комитет Госдумы направлял в правительство предложения проработать эту инициативу. Между тем, премьер Дмитрий Медведев, выступая 11 апреля в Госдуме, заявил, что инициативу о возвращении индексации можно обсуждать, добавив, что "вопрос не закрыт".