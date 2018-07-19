Топилин рассказал о работе пенсионной системы на примере ОСАГО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Максим Топилин разъяснил, что правительство не пытается "сэкономить" на пенсиях, повышая планку выхода на заслуженный отдых - в этом заключается принцип работы страховой системы.

"Что касается, что кто-то доживает, а кто-то не доживает (...) Это никакая не экономия. Это вообще принцип сохранения, вообще принцип работы страховой системы. Есть система ОСАГО: у вас кто-то попадает в аварию, кто-то не попадает. За счет этого у вас тариф соответствующий устанавливается и система страховая живет", - сказал Топилин на заседании Госдумы в четверг, где обсуждается законопроект об изменениях в пенсионную систему.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, не пытается ли правительство "сэкономить" на пенсионерах за счет того, что при повышении пенсионного возраста до пенсии будут доживать меньше россиян.

По его словам, это общий принцип страховых систем: "за работающих платятся взносы и пенсии выплачиваются тем, кто находится на пенсии".

Министр вместе с тем подчеркнул, что сейчас средний срок, в течение которого выплачивается пенсия, составляет около 20 лет, и в 2030 году даже с учетом повышения пенсионного возраста этот срок будет таким же.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.