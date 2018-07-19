Путин предупредил о силах в США, "впаривающих трудноперевариваемые истории"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия при выстраивании своей политики на американском треке должна учитывать стремление некоторых могущественных сил в США подорвать отношения с РФ даже в ущерб интересам своего государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Соединенных Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: "жалкие, ничтожные люди". Но это не так, в данном случае это не так - это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать там, извините за моветон, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории", - сказал Путин на совещании послов РФ.

"Говорю это не для того, чтобы кого-то поругать или кого-то похвалить, совсем нет. Говорю это для того, чтобы мы с вами учитывали это обстоятельство в ходе нашей практической работы на американском направлении. Это факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - отметил он.

По словам президента, это совершенно не вписывается "в нашу с вами политическую философию".

"Нас-то всегда и везде учили, что люди, работающие для государства, в интересах общества, прежде всего должны думать о фундаментальных этих интересах и их всегда ставить выше", - сказал Путин.

Он также констатировал, что некоторые силы пытаются дезавуировать результаты встречи в Хельсинки и готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям.