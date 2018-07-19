Варчук приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество бывшего замглавкома Внутренних войск (ВВ) МВД РФ Вячеслава Варчука, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Варчука виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей", - говорится в приговоре суда.

Кроме того, Варчук, по приговору лишен звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти на три года.

Адвокаты бывшего офицера заявили, что намерены обжаловать приговор.

Суд и следствие установили, что с декабря 2015 года по февраль 2016-го Варчук через своего заместителя Александра Костина шестью платежами получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск (ВВ) МВД России в общей сложности 10 млн рублей.

Эти деньги предназначались за положительное решение вопроса о выделении данному управлению дополнительных объемов финансирования.

Как сообщалось, при допросе в качестве подозреваемого Варчук признал вину, раскаялся в содеянном и изъявил желание заключить сделку со следствием, в которой ему однако было отказано. После этого офицер стал отрицать обвинение.

Костин осенью прошлого года был осужден за посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.

Варчук служил на различных должностях в Минобороны РФ, затем в Главном финансово-экономическом управлении МВД России. С 9 декабря 2002 года - начальник финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД России.

12 января 2010 года генерал-майор Варчук назначен заместителем главнокомандующего ВВ МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления Главного командования ВВ МВД. Воинское звание "генерал-лейтенант" присвоено 23 февраля 2011 года. Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ", кандидат социологических наук.